Erid.2W5zFFzfKn9

Вышел в свет второй номер журнала «Вестник Поволжского института управления» за 2026 год

Второй номер 2026 года объединил работы авторов из Екатеринбурга, Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Саратова и Уфы.

Раздел «Государственное управление, политические процессы и институты» открывает статья Ивана Бирюлина и Татьяны Бирюлиной о роли искусственного интеллекта в политологии. Ирина Гончарова, Герман Чувардин и Антон Величко анализируют модели формирования патриотизма молодежи – от имперской и советской до современной цифровой. Альбина Валиева рассматривает государственное регулирование исламского финансирования в России в условиях санкций и разворота России на Восток.

Раздел «Публичная власть в правовом и историческом пространстве» включает статью Вадима Малого и Светланы Малой о кодификации информационного законодательства, где обосновывается преимущество «Информационного кодекса» перед «Цифровым». Мамед Мустафаев исследует конституционную идентичность постсоветских стран. Антон Шувакин предлагает авторскую классификацию саморегулируемых организаций. Евгения Удалова анализирует кризис статуса арбитражного управляющего и предлагает трехкомпонентную модель реформы.

Раздел «Политика, общество и культура» начинает статья Ольги Мининой и Ларисы Максимовой об эволюции личности в цифровую эпоху и феномене «homo informaticus». Виктор Шеншин рассматривает участие институтов гражданского общества в обеспечении национальной безопасности. Юлия Дьяченко и Екатерина Кузьмина исследуют коммуникацию политических акторов в условиях культуры демократии.

Полнотекстовая версия статей номера доступна на официальном сайте журнала.

Реклама. ИНН 7729050901