Вячеслав Володин анонсировал полностью бесплатные детсады в Саратовской области

На встрече с жителями председатель Саратовской областной думы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 сентября в регионе вводится бесплатное пребывание детей в детских садах. Мера будет действовать для всех без исключения, в том числе в крупных центрах — Саратове, Энгельсе, Балаково. Володин уточнил, что вопрос проанализирован с губернатором, на поддержку выделят около 1 млрд рублей.

Гости встречи, в том числе работники сферы дошкольного образования приняли эту новость аплодисментами.Володин подчеркнул, что это важный шаг для повышения демографии, а также напомнил, что до 7 лет формируется 80% знаний ребёнка, поэтому качество дошкольного образования имеет ключевое значение.

Кроме того, с 1 мая надбавки за работу в сельской местности получат около 1000 воспитателей и 2600 учителей. Володин заявил, что оплата труда — тема номер один в регионе, иначе люди будут уезжать из сёл.