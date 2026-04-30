Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 8:35

В Саратове на ходу загорелся электровелосипед, пострадал молодой человек

В Саратове из-за неисправности СИМ пострадал водитель
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Саратовской области

В Саратове 29 апреля на ходу загорелся электровелосипед. Инцидент случился в 19:13 на улице Танкистов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, средство индивидуальной мобильности вспыхнуло из-за короткого замыкания аккумулятора. Находившийся на нём 22-летний молодой человек получил ожоги и был госпитализирован.

Площадь горения составила 1 квадратный метр. На место выезжал пожарный расчёт.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила эксплуатации устройств с аккумуляторами и не оставлять их без присмотра на зарядке.