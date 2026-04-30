В Саратове на ходу загорелся электровелосипед, пострадал молодой человек

В Саратове 29 апреля на ходу загорелся электровелосипед. Инцидент случился в 19:13 на улице Танкистов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, средство индивидуальной мобильности вспыхнуло из-за короткого замыкания аккумулятора. Находившийся на нём 22-летний молодой человек получил ожоги и был госпитализирован.

Площадь горения составила 1 квадратный метр. На место выезжал пожарный расчёт.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила эксплуатации устройств с аккумуляторами и не оставлять их без присмотра на зарядке.