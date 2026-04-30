Юные стрелки из Хвалынска представят область на федеральном уровне

Юные стрелки из Хвалынска показали наилучшие результаты на региональном уровне и получили право представлять область на всероссийских соревнованиях.

29 апреля на территории спортивного комплекса «Спартак» завершился третий этап Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок 2026» среди детей и юношей. В мероприятии приняли участие 16 коллективов, одержавших победу на муниципальных этапах, представлявших 15 районов области, а также команду из Саратова.

Программа фестиваля была разделена на два блока: спортивный, включавший состязания по стрельбе из пневматической винтовки, метанию учебной гранаты на максимальную дистанцию и выполнению отжиманий, и творческий, где команды демонстрировали свои навыки в выступлении агитационных бригад. С приветственным словом к молодым спортсменам обратились заместитель министра просвещения Михаил Попов, а также официальные представители администрации Саратова, ДОСААФ и военного университета Росгвардии.

Команда, представляющая среднюю школу №3 города Хвалынска, станет участником заключительного этапа фестиваля, который состоится в октябре. Финальные соревнования пройдут на базе Всероссийского детского центра «Смена», расположенного в Анапе, где юные стрелки сразится за звание лучших в стране.

