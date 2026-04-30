В Саратовской области продолжается работа по развитию Стандарта общественного капитала бизнеса

Начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики Виктория Гребнева и начальник отдела развития инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства министерства инвестиционной политики Денис Шмелев приняли участие в ВКС с руководством АНО «Общественный капитал». Мероприятие было посвящено внедрению единой российской системы нефинансовой отчетности – Стандарта общественного капитала бизнеса, а также формированию открытого Реестра социально ответственных компаний.

В ходе встречи участники обсудили механизмы верификации бизнеса на соответствие Стандарту, который ориентирован на вклад компаний в достижение национальных целей. Стандарт учитывает широкий спектр нефинансовых показателей: заботу о сотрудниках и местных сообществах, влияние на территорию присутствия, развитие человеческого потенциала, качество корпоративного управления, открытость и прозрачность.

«Саратовская область в прошлому году вошла в число 15 пилотных регионов, внедряющих Стандарт первыми. Включение в реестр возможно только после добровольной оценки аккредитованными экспертами АНО «Общественный капитал». Для таких предприятий уже разрабатываются федеральные меры стимулирования»,

– рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Реестр социально ответственных компаний находится в открытом доступе. Этот Реестр — надежный ориентир для инвесторов, партнеров, госорганов и других заинтересованных сторон. Он подтверждает, что компания работает добросовестно и несет ответственность перед государством и обществом.