Саратовская облдума держит на постоянном контроле поддержку участников СВО и их семей

Саратовская областная Дума держит на постоянном контроле поддержку участников СВО и их семей: действует более 30 мер региональных мер. На депутатских слушаниях Председатель Думы Алексей Антонов подчеркнул, что система поддержки расширяется с каждым годом.

Доступно сопровождение персонального куратора для обратившихся в кадровые центры, социальные контракты на открытие бизнеса, зачисление в вузы и ссузы по отдельной квоте, а также программы переподготовки и стажировки в органах власти по программе «Наши герои».

Банк вакансий для ветеранов СВО включает 2,3 тысячи предложений. На сегодняшний день участников СВО готовы принять порядка 700 работодателей.

«Реализация мероприятий по трудоустройству участников специальной военной операции, организация их профессиональной ориентации, реабилитации на территории региона, а также психологическая помощь им и членам их семей – это дань уважения, благодарности, заботы о тех, кто отстаивает интересы нашей страны», – подчеркнул Алексей Антонов.