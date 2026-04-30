В ПИУ РАНХиГС обсудили актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма

28 апреля 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма». Соорганизатором конференции выступило министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

Мероприятие объединило ведущих учёных-юристов, представителей органов государственной власти, правоохранительных структур и общественных организаций из Саратова, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Уфы, Ульяновска, Кемерова, Курска и других городов России, а также зарубежных экспертов из Узбекистана.

Гостей и участников форума приветствовали представители министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области, министерства внутренней региональной и муниципальной политики.

Перед участниками выступил и председатель комитета по информационной политике Саратовской областной Думы Роман Юрьевич Чуйченко. В своем выступлении Роман Юрьевич осветил правовые механизмы информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма

Модераторами пленарного заседания выступили заведующий кафедрой конституционного и международного права, доктор юридических наук, профессор Джамиля Сейфаддиновна Велиева и советник министра информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Александрович Шугаев.

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады, охватившие широкий спектр теоретических и прикладных проблем. Особый интерес вызвали выступления, посвящённые конституционно-правовым основам защиты духовно-нравственных ценностей как фундамента противодействия деструктивным идеологиям, а также анализу правовых механизмов информационного противодействия экстремизму в цифровой среде.

Д.С. Велиева, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и международного права (Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС) в докладе «Цифровая безопасность и медиаграмотность: конституционно-правовой взгляд» подчеркнула, что эффективное противодействие невозможно без формирования у граждан критического мышления.

Значительное внимание было уделено вопросам профилактики радикализации молодёжи. Доктор юридических наук, профессор Л.А. Тхабисимова (Пятигорский государственный университет) представила глубокий анализ на тему «Эффективность мер профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи в интернет-пространстве». Опираясь на эмпирические данные и мониторинг социальных сетей, она выявила ключевые недостатки существующих профилактических методик и предложила модель раннего выявления молодых людей, подверженных влиянию деструктивных сообществ.

Острую теоретико-правовую проблему поднял в своём докладе Т.А. Грищенко, кандидат юридических наук, доцент, докторант Санкт-Петербургского университета МВД России. Тема его выступления «Правовые пробелы обеспечения свободы слова в цифровой среде как фактор противодействия распространению деструктивной идеологии» вызвала оживлённую дискуссию. Эксперт отметил, что неопределённость законодательных границ свободы выражения мнений в интернете создаёт благоприятную среду для злоупотреблений со стороны распространителей экстремистского контента. Докладчик предложил конкретные пути совершенствования правового регулирования, позволяющие, с одной стороны, эффективно блокировать деструктивную идеологию, а с другой не допустить необоснованного ограничения конституционных прав граждан.

Значительный интерес участников конференции вызвал доклад Ю.Н. Михайловой, председателя Комиссии по безопасности, взаимодействию с ОНК, противодействию коррупции, этике и регламенту Общественной палаты Саратовской области. В выступлении на тему «Теоретические и нормативно-правовые вопросы противодействия экстремистской идеологии» она акцентировала внимание на роли институтов гражданского общества. По мнению Ю.Н. Михайловой, существующая нормативная база нуждается в систематизации и уточнении в части наделения общественных объединений и некоммерческих организаций реальными полномочиями по участию в профилактической работе. Особый акцент был сделан на необходимости государственной поддержки социально ориентированных НКО, занятых в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей.

Проблематика молодёжной политики получила развитие в выступлении С.Т. Артёмовой, кандидата юридических наук, доцента Ульяновского государственного университета. Её доклад «Цифровое пространство как фактор воздействия и влияния на подрастающее поколение: проблемы и пути решения» был посвящён механизмам психологического и информационного воздействия на несовершеннолетних. С.Т. Артёмова обосновала необходимость внедрения в образовательный процесс обязательных модулей по цифровой гигиене и медиаграмотности, а также предложила правовые механизмы ограничения доступа детей к платформам, систематически распространяющим вредоносный контент.

О том, насколько большая опасность подстерегает детей и подростков, рассказала представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Г.И. Кузнецова. «В Саратовской области кураторы обманом и шантажом через Интернет склоняли 10-летнего ребенка совершить нападение на учеников в своей школе. Бдительность и внимание родителей мальчика помогли предотвратить преступление. Еще один пример. Студентка одного из вузов, ранее успешно окончившая школу, невольно стала соучастницей террористов. Кураторы в мессенджере представились сотрудниками спецслужб и попросили оказать помощь в поимке «преступников». Девушка согласилась, теперь ей грозит реальный уголовный срок», - поделилась представитель полиции.

И.о. старшего помощника руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, майор юстиции А.А. Мазурова выступила с докладом на тему «Информационное сопровождение противодействия экстремизму в деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области».

Состоялась содержательная дискуссия, в ходе которой участники сформировали предложения в итоговую резолюцию конференции. Резолюция станет основой для работы антитеррористических комиссий, образовательных учреждений, СМИ, общественных организаций.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, а выработанные рекомендации планируется направить в профильные органы государственной власти.

