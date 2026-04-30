НовостиОбщество30 апреля 2026 7:58

Жительница Энгельса обвиняется в убийстве супруга во время пьяной ссоры

Женщина нанесла мужу несколько ударов ножом в квартире на проспекте Энгельса
Источник:kp.ru

Следственным отделом по городу Энгельс завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в убийстве супруга.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 февраля 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Фридриха Энгельса, в ходе конфликта нанесла своему 40-летнему мужу несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. Мужчина скончался на месте.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие фигурантку. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).