Агроклассники Энгельсского района учатся управлять своим временем

В средних школах села Безымянное и поселка имени Карла Маркса Энгельсского района прошли плановые занятия с участниками программы «Агроклассы». Ребята приняли участие в мастер-классе «Тайм-менеджмент – ключ к успеху», где узнали об основах планирования и сформировали индивидуальный тайм-стиль для эффективного использования собственных ресурсов.

Кроме того, школьникам рассказали о направлениях подготовки Вавиловского университета, количестве бюджетных мест и новых условиях заключения договоров на целевое обучение. Агроклассники активно задавали вопросы о поступлении.

Начальник отдела кадровой политики минсельхоза Софья Борисова подчеркнула, что формирование кадрового потенциала со школьной скамьи — это инвестиции в будущее агропромышленного комплекса, на что нацелен федеральный проект «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Вклад проекта «Агроклассы» в достижение этих целей очевиден.