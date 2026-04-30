В Саратове обсудили безопасность дорожного движения

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области провело расширенную встречу, на которой рассмотрели вопросы, связанные с внедрением цифровых технологий в систему контроля и надзора для повышения безопасности дорожного движения. В работе совещания приняли участие специалисты ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» и представители компаний-подрядчиков.

Центральной темой обсуждения стало внедрение мобильного приложения «Инспектор». Этот инструмент предназначен для оперативного отслеживания состояния дорог и моментальной регистрации обнаруженных нарушений.

Кроме того, были затронуты важные вопросы, касающиеся поддержания региональной дорожной сети в надлежащем состоянии и проведения мероприятий, направленных на улучшение дорожной безопасности.

Все эти инициативы осуществляются в рамках национальных и областных программ, цель которых — сокращение числа погибших в ДТП.

«Мы ставим безопасность всех участников дорожного движения во главу угла. Интеграция современных цифровых систем контроля с оперативными действиями по устранению проблем на дорогах, возникающих в процессе их содержания, даст нам возможность существенно улучшить ситуацию и сохранить жизни», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.