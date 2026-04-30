Хвалынские школьники стали лучшими стрелками на региональном этапе

29 апреля в спортивном комплексе «Спартак» прошёл региональный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок 2026».

Участвовали 16 команд — победителей муниципальных этапов из 15 районов области и Саратова. Программа включала стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты на дальность, отжимания и выступление агитбригад.

Победителем регионального этапа стала команда школы №3 города Хвалынска. Ей предстоит представить Саратовскую область в финале, который пройдёт в октябре во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.