В Александрово-Гайском районе увековечили память героя СВО Буланова

В селе Камышки 28 апреля почтили память героя, открыв мемориальную доску. Она установлена в Камышковской школе в честь Дениса Дюсеньевича Буланова, выпускника этого учебного заведения, который погиб, защищая Родину.

На церемонии присутствовали те, кто близко знал Дениса: его семья, включая родителей и жену, учителя, односельчане, нынешние ученики и педагоги. Почтить память героя также прибыли официальные гости: глава Александрово-Гайского района Зюзин Сергей Юрьевич, депутат муниципального собрания Разуваева Людмила Анатольевна, заведующая сектором № 3 районной администрации Кургатаева Айгуль Капаровна и директор школы Харьков Сергей Петрович.

Выступавшие выражали глубокую скорбь по поводу гибели молодого и отважного воина, но вместе с тем – неподдельную гордость за земляка, проявившего до конца верность своему долгу.

Честь открыть мемориальную плиту была предоставлена самым дорогим людям в жизни Дениса – его родителям и супруге. После минуты молчания, посвященной памяти героя, участники церемонии возложили к доске цветы.

Героический поступок Дениса Дюсеньевича Буланова навсегда останется в памяти как образец искренней любви к Отчизне, преданности долгу и чести.