30 апреля 2026 6:46

Саратовцы могут стать участниками шествия «Бессмертного полка онлайн»

Фото: МинИнформ 64 Z

За каждым старым снимком фронтовика — свой подвиг, своя боль и радость победы. И в каждой российской семье берегут эту святую память.

До 6 мая саратовцы могут присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн».

Чтобы портрет вашего героя прошёл в виртуальном шествии, нужно:

— подать заявку на сайте: https://clck.ru/3TF8f9, в мини-приложениях ВКонтакте: https://clck.ru/UVgLy, «Одноклассники»: https://clck.ru/UVjyH или MAX: https://clck.ru/3TN3EG;

— в личном кабинете добавить информацию о фронтовике и загрузить его фотографию;

— поделиться историей в своих соцсетях.

Онлайн-шествие начнётся в День Победы в 12:00 по местному времени на сайте акции.