Саратовцы могут бесплатно получить цифровые документы на Госуслугах

Власти Саратовской области напомнили жителям о возможности бесплатно получить ряд цифровых документов через портал «Госуслуги». В отличие от платных услуг (например, выписки из ЕГРН или загранпаспорта), эти документы не облагаются госпошлиной, что позволяет сэкономить средства. В сфере трудоустройства пользователи могут оперативно получать информацию о стаже и использовать электронную трудовую книжку — удаленно подтверждать квалификацию и проверять пенсионные отчисления.

Для операций с недвижимостью и транспортом доступны электронные выписки на автомобили, договоры приобретения и сведения о регистрации по месту жительства. В социальной сфере можно оформить статус многодетной семьи или получить справку для лиц предпенсионного возраста, претендующих на льготы. Также в электронном виде предоставляются справки о судимости и о праве на социальные услуги.

Цифровой сервис помогает жителям региона оперативно получать юридически значимые документы, ускоряя прохождение бюрократических формальностей.