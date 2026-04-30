В Саратове продолжается прием заявок на Конкурс конкурсов вокалистов

Фото: Саратовский театр оперы и балета

Продолжается прием заявок на Конкур конкурсов вокалистов Собиновского музыкального фестиваля.

Заявки принимаются до 6 мая 2026 года включительно.

В конкурсе могут участвовать вокалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами или дипломантами российских и международных конкурсов (Саратовские певцы в конкурсе не участвуют). Председатель Жюри конкурса народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, профессор Ю.Л. Кочнев.

К конкурсу будут допущены 12 человек по усмотрению жюри на основании заявочных листов-анкет и присланных видеозаписей выступлений.

Конкурсное испытание состоит из двух туров и проводится в форме публичных концертов в рамках Собиновского музыкального фестиваля.

Вступительный взнос не взимается.

Расходы на проезд — за счет конкурсантов.

Участникам Конкурса гарантируется бесплатное проживание до конца их участия в Конкурсе.

Оргкомитет бесплатно предоставляет высококвалифицированных концертмейстеров для репетиций и выступления в первом туре.

Премии (суммы указаны без вычета обязательных налогов):

I-я премия — 200 000 рублей и звание лауреата

II-я премия — 150 000рублей и звание лауреата

III-я премия — 100 000 рублей и звание лауреата

Специальные премии (диплом) в размере 50 000 рублей каждая.

Приз зрительских симпатий — 50 000 рублей.

Условия конкурса: clck.ru/3TG85K

Подать заявку можно онлайн по ссылке: clck.ru/3TG7VN