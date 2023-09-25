В Саратове криминальная троица угоняет автомобили

В Саратове подростки угоняли автомобили (фото: архив КП)

В Ленинском районе Саратова несколько местных жителей заявили об угонах. Об этом информирует МВД по области.

Так, 20-летняя гражданка обратилась в правоохранительные органы, указав, что с 23 на 24 августа от дома на улице Песочная неизвестные угнали ее ВАЗ-213 2008 года выпуска.

Было заведено уголовное дело по факту завладения транспортным средством без цели хищения. Позже автомобиль был найден в заброшенном гараже на улице Ипподромная.

Аналогичные заявления поступили еще от двух жителей Ленинского района. Один из них сообщил об угоне ВАЗ-2112 с улицы Гусельская. Сотрудники правоохранительный органов обнаружили авто с повреждениями около дерева на улице Приовражная. Еще один саратовец объявил об угоне ВАЗ-2111 с улицы Куприянова. Авто было также обнаружено с повреждениями кузова, двери и стекла в лесополосе на окраине Саратова.

По подозрению в совершении преступлений у задержаны 18-летний парень, уже ранее судимый по этой же статье, и двое 15-летних подростков, один из которых ученик 9 класса, а другой нигде не учится.

Старший из «троицы» задержан на 48 часов в отделе для выяснения обстоятельств дела, а двое несовершеннолетних отпущены под подписку о невыезде.

Ведется расследование.

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