Фото: Пресс-служба Балаковской администрации

Леонид Родионов избран главой Балаково. Об этом сообщает пресс-служба Балаковской администрации.

Сегодня, 25 сентября, в администрации состоялось первое заседание Совета муниципального образования город Балаково пятого созыва. На нем был рассмотрен вопрос об избрании главы города Балаково, так как полномочия бывшего главы МО Балаково были прекращены.

Депутаты поддержали кандидатуру Родионова единогласно. Также его назначили председателем комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства совета МО.