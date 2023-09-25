На дороге от Синеньких до Пудовкино осуществляют ремонтные работы

На межпоселковой дороге от Синеньких до Пудовкино проходится ямочный ремонт. Об этом сообщает администрация Саратова.

В рамках контракта подрядная организация планирует восстановить 748 кв. м дорожного полотна и, в качестве обеспечения безопасности при поездках, осуществить обрезку ветвей деревьев.

На станции Тарханы также проводятся работы для обеспечения безопасного и комфортного подхода к площадке детей и взрослых. Проведена очистка прилегающей территории и обработка по периметру песчано-гравийной смесью.

Деятельность продолжится в том же направлении.

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