Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 13:03

В Саратове на контрактную службу ждут водителей

В Саратовской области среди военных специальностей не хватает механиков водителей
Евгений Бадиков

В Саратове на контрактную службу ждут водителей. Об этом сообщает заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова, капитан Дмитрий Дудаков.

Поступивший на военную службу проходит обучение, выбирая ту или иную специализацию, среди них пулеметчик, гранатометчик и т.д. Это определяется желанием военнослужащего. Стало известно о нехватке водителей, механиков-водителей. На службу по контракту могут поступить граждане с 18 лет, выбрав род войск и военную специальность. Что касается группы здоровья, то необходимо иметь категории «А», «Б» или «В».

В Саратове сообщили о нехватке водителей среди контрактников