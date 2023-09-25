В Саратове на контрактную службу ждут водителей. Об этом сообщает заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова, капитан Дмитрий Дудаков.

Поступивший на военную службу проходит обучение, выбирая ту или иную специализацию, среди них пулеметчик, гранатометчик и т.д. Это определяется желанием военнослужащего. Стало известно о нехватке водителей, механиков-водителей. На службу по контракту могут поступить граждане с 18 лет, выбрав род войск и военную специальность. Что касается группы здоровья, то необходимо иметь категории «А», «Б» или «В».

В Саратове сообщили о нехватке водителей среди контрактников