Руководитель следственного комитета по Саратовской области проведет прием в Энгельсе

Руководитель следственного управления по Саратовской проведет личный прием граждан в городе Энгельсе. Об этом сообщает СУ СК по области.

Полковник юстиции Костин Дмитрий 28 сентября с 10:00 до 12:00 осуществит прием граждан Энгельса в следственном отделе по адресу: улица Красноармейская, д. 16.

Жители смогут обратиться к Дмитрию Александровичу с вопросами по факту нарушений в сфере ЖКХ.

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