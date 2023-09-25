В Саратове дан старт Всероссийскому первенству по автомногоборью

Церемония открытия Всероссийского первенства прошла в Саратовской филармонии (фото: Министерство образования Саратовской области)

Церемония торжественного открытия Всероссийского первенства по автомногоборью прошла 25 сентября в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке. Об этом сообщает министерство образования области. В ней приняли участи 144 юношей и девушек от 14 до 17 лет, их наставников и педагогов из 36 регионов России.

Со словами приветствия к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования региона Михаил Орлов, консультант Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Светлана Кропачева и начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Хранцкевич.

После завершения церемонии участники практически сразу же приступили к соревновательным этапам. На Театральной площади Саратова были выставлены специальные стойки для прохождения командами испытаний и полосы препятствий в этапе «Фигурное вождение автомобиля». Также проведен конкурс по замене колеса.

В течение трех дней предстоит показать свое мастерство по пяти направлениям, в числе которых знания правил дорожного движения и основ оказания первой помощи. Так же они выступят в творческом конкурсе, во время которого представят свой регион и деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения, которая там ведется.

Завтра в рамках Всероссийского первенства по автомногоборью в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова пройдет круглый стол на тему «Лучшие практики по развитию юношеских автомобильных школ в субъектах Российской Федерации» с участием представителей Минпросвещения России, Госавтоинспекции России, Российской Автомобильной Федерации, органов образования субъектов Российского Федерации и экспертного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России. Организационно-методическое сопровождение осуществляет ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий». Партнером мероприятия выступила Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения».

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