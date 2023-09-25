Юный спортсмен из Саратова стал победителем в Первенстве России

Саратовец Денис Князев взял «золото» на соревнованиях по летнему биатлону (фото: Мэрия Саратова)
На Первенстве России по биатлону, проходящем в г. Саранск, Денис Князев завоевал золотую медаль. Об этом сообщает мэрия Саратова.
В дисциплине кросс-спринт среди юношей 15-16 лет юный спортсмен быстрее всех преодолел дистанцию 4 км.
Мальчик является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 3. Был подготовлен тренером Владимиром Усовым.
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