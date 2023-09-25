В Саратове продолжаются мероприятия по «озеленению» города

В Саратове продолжаются работы с зелеными насаждениями. Об этом сообщает администрация города.

В Октябрьском районе на этой неделе было скошено 12 тыс. кв. м. травы по улицам: Локомотивная, Ульяновская, Шелковичная и другим.

В Волжском же был осуществлен покос 35 тыс. кв. м. зеленых зон по адресам: улица Соколовая, Радищева, Парк Изумрудный, Большая Горная, Октябрьская, и прочие. Произведен также гидропосев 4000 кв. м. газона у причалов Набережной Космонавтов.

Напомним: недавно на улице Вольской специалистами были удалены возрастные деревья, которые помимо того, что потеряли декоративный вид, также представляли опасность для жителей.

Работы будут продолжены в том же направлении.

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