«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосетей на улицах Рогожина и Большая Горная

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил модернизацию теплосети и выполнил благоустройство на улицах Рогожина и Большая Горная. Работы проводились по соглашению о партнерстве на 2023-2024 годы, заключенном между энергокомпанией и городской администрацией. «Т Плюс» за два года вложит в реконструкцию городских теплосетей порядка 3,3 млрд рублей для повышения надежности теплоснабжения.

В этом году работы по замене изношенных трубопроводов проводились на 10 участках. Один из проблемных объектов - теплосети на ул. Рогожина от Посадского до Б. Горной и ул. Б. Горная от Рогожина в сторону Чернышевского.

Частые порывы на данных участках стали причиной ограничений теплоресусра жителям. По соглашению с муниципалитетом было принято решение включить их в план реконструкции этого года.

Энергетики заменили на объекте 852 м старых сетей, построили новые строительные каналы и смонтировали 3 тепловые камеры. Новые трубы в современной изоляции из пенополиуретана оснащены системой датчиков контроля увлажнения изоляции. Это в дальнейшем поможет оперативно определять места возможных утечек. Срок службы новых коммуникаций составит более 30 лет.

В ходе проведения работ на теплосети на ул. Большая Горная, были обнаружены повреждения на участке, не вошедшем в план реконструкции, что негативно сказалось бы на надежности работы всего объекта. Поэтому энергокомпанией было выделено дополнительное финансирование и проведена замена еще 160 м изношенного трубопровода. В течение всего периода модернизации жители получали горячую воду по временной схеме.

В настоящее время работы на данном объекте полностью завершены, выполнено благоустройство территории, восстановлены бордюры, тротуары, подъезды к домам. Улица Б. Горная открыта для движения транспорта.