Саратовец украл шпица в подарок возлюбленной девушке

В Саратове полицейские раскрыли кражу собаки. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

41-летний саратовец обратился в полицию Кировского района по факту кражи. По словам заявителя, 11 сентября около 8 часов вечера во дворе дома по улице Челюскинцев неизвестный похитил его собаку породы шпиц. На видео с камер наблюдения видно, что мужчина возвращался с собакой с прогулки и в какой-то момент, когда собака отстала от хозяина, к ней подошел неизвестный, схватил пса и побежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 35-летний неоднократно судимый житель Октябрьского района. Похититель пояснил, что собаку украл для того чтобы сделать подарок девушке, с которой поругался, но от подарка она отказалась. Собака была возвращена законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.