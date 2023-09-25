фото: Минприроды Саратовской области

Саратовцы вывезли с Кумысной поляны 4 «КамАЗа» мусора. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В субботу, 23 сентября, на Кумысной поляне прошел общегородской субботник.

Участники собирали мусор на смотровой площадке при въезде с улицы Новоузенская, у центральной площадки вблизи детского лагеря «Березка», у лагеря "Дубки", у выезда на поселок Рейник и у каскада прудов на 9-й Дачной. Также уборки прошли у родников на территории Кумысной поляны.

Всего в субботнике приняли участие более 300 человек, в том числе губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Они собрали мусор, который заполонил четыре «КамАЗа».