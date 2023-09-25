В Саратовской области мужчина выиграл в лотерее 19,5 миллионов

Тракторист, Сергей В. из Саратовской области купил лотерейный билет и выиграл 19,5 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, от «Столото».

Мужчина поделился, что уже 30 лет принимает участие в лотереях, для него это уже как традиция. И вот удача настигла Сергея.

— Рано утром купил билет и начал читать новости в интернете. Через несколько минут всплыло уведомление от сайта лотерей — нажал на него, перешёл в личный кабинет и увидел сумму суперприза. Долго смотрел и не мог понять, правда это или нет. Разбудил жену, а она спросонья ничего и не поняла. Вы только представьте, как супруга отреагировала! — рассказывает о своем опыте уроженец Саратовской области.

Мужчина с супругой хотят потратить выигрыш на квартиру в Саратове и переезд, что быть поближе к детям и внукам. Победитель также хочет обновить автомобиль и сделать подарки родным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.