В Саратовской области кроссовер перевернулся от столкновения на трассе

ДТП на подъезде к Энгельсу от трассы Самара – Волгоград (фото: ГИБДД Саратовской области)

В Энгельсском районе вчера днем, 24 сентября произошла авария. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

По данным ведомства, в 15:15 на подъезде к Энгельсу от трассы Самара – Волгоград 46-летний водитель Hyundai Creta врезался в Ладу «Веста», которой управлял 37-летний мужчина. После столкновения иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Водителя Hyundai с травмами госпитализировали.

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