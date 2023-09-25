Депутат Калинин отметил балашовских волонтёров

Фото: Вячеслав Калинин

В ходе выездного заседания Совета регпарламента в Балашов зампред Комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, депутат от фракции СРЗП, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин посетил центр сбора гуманитарной помощи.

Центр, который находится в городском торговом центре, в шаговой доступности для граждан, организовали сами жители, они же доставляют груз в части, где служат их земляки.

Вячеслав Калинин поблагодарил волонтеров за их важную работу, вручил благодарственные письма и памятные подарки.