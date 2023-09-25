фото: УФССП. Мужчина задолжал государству, а так же юр- и физлицам почти 6 млн рублей

Житель Аркадакского района накопил почти 6 миллионов долгов и лишился иномарки. Об этом сообщает ФССП по Саратовской области.

31-летний житель Аркадакского региона задолжал государству 189 штрафов за нарушение ПДД, а так же на его счету долги нескольким юридическим и физическим лицам. Общая сумма долгов составила 5,8 млн рублей. Мужчина не горел желанием гасить долги, и приставы приняли решение арестовать его автомобиль — иномарку Toyota Camry. Кроме того, мужчина имеет на своем балансе еще и Porsche Cayenne, который находится в Москве.

В случае, если должник не рассчитается, автомобиль продадут.