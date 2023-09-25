В Озинском районе Саратовской области мужчину раздавило ковшом трактора

В Саратовской области мужчину зажало трактором (фото: СУ СКР по Саратовской области)

Следователями СК проводится проверка по факту смерти мужчины в Озинском районе. По предварительным данным, вчера, 24 сентября, при ремонте трактора в поселке Новозаволжский Озинского района 44-летнего мужчину зажало в гидравлической конструкции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Саратовской области.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался по пути в медицинское учреждение. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

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