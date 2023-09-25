В Саратове будут судить церковного грабителя

В Саратове состоится суд над церковным грабителем

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Саратова о грабеже с проникновением в храм «Рождества Христова» направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, ночью 9 августа обвиняемый, незаконно проник на огороженную территорию храма «Рождества Христова», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Вокзальная 2, подошел к приоткрытому окну, ведущему в помещение храма, и просунув руку, приоткрыл соседнее окно, через которое пролез в комнату священников. Злоумышленник похитил с полок шкафа сумку, где была книга «Евангелие», крест из металла латунь, серебряный крест на серебряной цепи, кропило, комплект для причащения на дому и иная церковная утварь.

Пытаясь скрыться с места преступления через окно комнаты священников обвиняемый был застигнут охранником, который потребовал вернуть похищенное. Однако преступник проигнорировал охранника и с места совершения преступления скрылся с похищенным. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью, причинённый ущерб возместил. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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