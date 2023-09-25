В Саратовской области мотоциклист пострадал в ДТП

В Балаково в столкновении мотоцикла и машины с прицепом есть пострадавшие (фото: ГИБДД Саратовской области)

В воскресенье вечером, 24 сентября, в Балаково Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 22:40 у дома №59 по улице Пролетарской. На перекрестке 36-летний мужчина за рулем мотоцикла «Ямаха» столкнулся с «Фиат Альбеа» с прицепом, которым управлял 58-летний водитель.

В результате аварии госпитализировали мотоциклиста.

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