Саратовская область вошла в тройку осенних туров выходного дня в ПФР (фото: КП Саратов)

Портал Санатории-России. рф опубликовал рейтинг регионов для осенних туров выходного дня. Он составлен на основе данных о средней стоимости путевки по программе «Тур выходного дня». Для исследования брали цену стандартного номера на двоих за двое суток в выходные дни.

В первую тройку в Приволжском федеральном округе вошли: Саратовская область, Республика Марий Эл и Оренбургская область. За отдых в Оренбурге придется отдать 12150 рублей, а в Республике Марий Эл - 13050 рублей. В Саратовской области выходные обойдутся в 12630 рублей;

Напомним, сейчас в Саратовской области реализуется программа по строительству глэмпинг-парков.

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