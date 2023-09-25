Саратовский филиал АО «Ситиматик» выступил в роли федерального эксперта на Всероссийском слете экологов

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» стал партнером Всероссийского слета волонтеров-экологов «Нефрит». Участниками стали юноши и девушки из 49 регионов России: руководители и члены экоклубов, специалисты, которые активно участвуют в организации мероприятий экологической направленности.

В течение трех дней участники получили уникальную возможность расширить свои знания в сфере экологии, укрепить свои профессиональные связи и познакомиться с федеральными экспертами. Среди мероприятий были различные мастер-классы и лекции от отраслевых специалистов, разработка разноплановых проектов в сфере экологии, практические хакатоны и разбор реальных кейсов, а также культурные и спортивные мероприятия.

На выступлении специалиста Саратовского филиала АО «Ситиматик» участники слета узнали о работающей в регионе инфраструктуре по обращению с ТКО и региональном операторе, а также поучаствовали в интерактивной игре «Путь отходов», где им предстояло правильно определить цепочку транспортирования ТКО: от контейнера у дома до переработчиков отходов.

Всероссийский слет волонтеров-экологов «Нефрит» был организован ППК «РЭО», Саратовской государственной юридической академией при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и собрал более 500 заявок со всей России. Из множества заявок, поступивших из 69 субъектов России, только 60 волонтеров получили возможность принять в нем участие.

Сотрудничество между Саратовским филиалом АО «Ситиматик» и трудовым экологическим отрядом СГЮА «Нефрит» подчеркивает важность участия молодых специалистов в решение экологических проблем. По мнению компании, такие мероприятия – необходимые шаги в улучшении экологической ситуации в России и способствуют развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.