Фото: пресс-служба губернатора. За три года объем торговли Саратовской области и Республики Беларусь вырос в два раза

Роман Бусаргин встретился с белорусским послом Дмитрием Крутым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Они обсудили проекты, которые совместно реализуются на территории региона, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По словам губернатора, за 2022 год внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь вырос почти на 40 процентов, а в первом полугодии 2023 года – более чем на 17 процентов. Высоким спросом в Беларуси пользуется такая продукция саратовских предприятий, как подшипники, металлоизделия, холодильное оборудование, минеральные удобрения, подсолнечное масло.

Обсуждая вопрос дальнейшего развития, Дмитрий Крутой подчеркнул, что Саратовская область становится один из ключевых партнёров Республики.

— У нас очень высокие цифры товарооборота – один из рекордных. Фактически за три года мы в два раза увеличили наш общий объем торговли. У нас налажено сотрудничество в сфере промышленности от нефтехимии, атомной энергетики до машиностроительных производств, — сказал посол.

— Работа ведется повсеместно, начиная от сельхозтехники и заканчивая комплектующими для различного рода оборудования. На мой взгляд, перспективы развития, сотрудничества и увеличения товарооборота у нас не исчерпаны даже наполовину. Работы предстоит очень много. Белорусский народ – для нас братский, будем развивать сотрудничество в полной мере, —заключил Роман Бусаргин.