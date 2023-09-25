Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

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Саратовские железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции провели уроки безопасности в школах Заводского и Октябрьского района Саратова. В мероприятиях приняли участие более 200 школьников в рамках профилактической работы по предупреждению детского травматизма.

Ребятам рассказали о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Школьникам напомнили о трагических последствиях халатного поведения рядом с инфраструктурой и в подвижном составе, предостерегли от использования мобильных телефонов и наушников при переходе через железную дорогу, так как это может привести к трагическим последствиям. В завершение мероприятия детям раздали тематические памятки.

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С 1 по 30 сентября на Приволжской магистрали проходят мероприятия в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа проводится в образовательных учреждениях в формате лекций с показом тематических видеороликов, интерактивных игр, викторин и квестов.