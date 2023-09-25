Саратовские общественники передадут УАЗ «Патриот» участникам СВО

Гуманитарный груз отправится из Саратова в Гвардейскую бригаду морской пехоты (фото: Правительство Саратовской области)

Активисты Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» при поддержке Правительства Саратовской области, предприятий и жителей региона собрали очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Груз отправится в подшефную 810-ю Гвардейскую бригаду морской пехоты. В составе гуманитарной колонны активисты отправились по месту назначения груза во главе с руководителем организации Михаилом Панкратовым.

Морским пехотинцам – участникам специальной военной операции передадут УАЗ «Патриот», а также гуманитарный груз на общую сумму 17 млн рублей.

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