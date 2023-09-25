В Саратове три дня подряд будет закрыт железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт с 25 по 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова: 25 сентября с 13:30 до 15:45; 26 сентября с 13:30 до 15:35; 28 сентября с 13:40 до 15:45.

Объехать можно будет через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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