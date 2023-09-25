На прошлой неделе в Саратовской области по рождаемости лидировали девочки

В Саратовской области за неделю родились 206 младенцев (фото: архив КП)
На прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове свидетельства о рождении получили 206 новорожденных. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает управление по делам ЗАГС саратовской области.
На этой неделе лидируют девочки: 113 против 93-х. Из них три двойни. Через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах зарегистрировали 71 младенца.
Редкие имена недели: Дария, Серафим, Стефания, Эмми, Даниэль и Мелиса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости