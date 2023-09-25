На прошлой неделе в Саратовской области по рождаемости лидировали девочки

В Саратовской области за неделю родились 206 младенцев (фото: архив КП)

На прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове свидетельства о рождении получили 206 новорожденных. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает управление по делам ЗАГС саратовской области.

На этой неделе лидируют девочки: 113 против 93-х. Из них три двойни. Через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах зарегистрировали 71 младенца.

Редкие имена недели: Дария, Серафим, Стефания, Эмми, Даниэль и Мелиса.

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