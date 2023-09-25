Из-за солнечной активности в Саратовской области будут сбои телевещания

Саратовцев ждут перебои с телевиденьем в сентябре (фото: архив КП)

В сентябре 2023 года жителям Саратовской области стоит быть готовыми к возможным перебоям в радио- и телевещании, об этом сообщает ОРТПЦ.

- С 28 сентября по 22 октября, в атмосфере пройдет интерференция, вызванная активностью Солнца. Сигнал от радио и ТВ может быть ослаблен, - сообщает радиотелевизионный передающий центр в своем телеграм-канале.

В результате этого явления радиоволны, исходящие от Солнца, могут на короткое время помешать передаче телесигнала. Светило будет двигаться Южное полушарие из Северного, и в некоторые моменты оно окажется точно сзади передающего спутника связи. В связи с этим, специалисты предупреждают, что, хотя большинство зрителей цифрового эфирного телевидения не заметят никаких изменений в качестве изображения, нельзя исключать возможность кратковременных проблем, или исчезновения изображения на экранах телевизоров, а также ее деления на пиксели, что является нормальным. Перебои в основном вероятны в первой половине суток. Их продолжительность - не более получаса.

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