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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:22

В центре Саратова отключат светофор на перекрестке Чапаева и Мичурина

Вниманию автомобилистов: в центре Саратова отключат светофор
Светлана Курышева
В Саратове отключат светофоры (архив КП)

В Саратове отключат светофоры (архив КП)

В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 25 сентября, с 09.30 до 16.00 завтрашнего дня, 26 сентября, на перекрестке улиц Чапаева и Мичурина будет отключен светофорный объект. Об этом сообщает администрация Саратова.

При проезде указанного перекрёстка водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками приоритета.

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