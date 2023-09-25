В центре Саратова отключат светофор на перекрестке Чапаева и Мичурина

В Саратове отключат светофоры (архив КП)
В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 25 сентября, с 09.30 до 16.00 завтрашнего дня, 26 сентября, на перекрестке улиц Чапаева и Мичурина будет отключен светофорный объект. Об этом сообщает администрация Саратова.
При проезде указанного перекрёстка водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками приоритета.
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