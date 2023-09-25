Лаборатория Россельхознадзора в подкарантинной продукции выявила семена сорняка

Общий объем партий, зараженных горчаком, составил 44 тонны

Специалисты в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" на прошедшей неделе при проведении гербологической экспертизы проб подкарантинного материала - семян рыжика продовольственного и сафлора - выявили и идентифицировали карантинный объект - горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.). Количество обнаруженных семянок сорняка составило 1 штуку на образец.

Общий объем партий, зараженных горчаком, составил 44 тонны. Лабораторную проверку не прошла продукция из Ершовского района Саратовской области.

Информация о полученных результатах исследования направлена в территориальное Управление Россельхознадзора.

Для справки. Горчак ползучий – многолетнее растение, которое является одним из самых трудноискоренимых сорняков и включен в перечни карантинных вредных организмов во многих странах. Этот карантинный вредный организм засоряет посевы сельскохозяйственных культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железнодорожных магистралей, на необрабатываемых землях.

Листья, стебли и корни содержат около 4% глюкоалкалоидов, которые придают ему горький вкус (отсюда и название – горчак). Растения ядовиты для многих животных, особенно для лошадей.