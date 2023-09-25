В Саратовскую область вернулось лето

В Саратове ожидается жаркая погода (фото: КП Саратов)

Сегодня, 25 сентября, на территории Саратовской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом рассказали синоптики областного гидрометцентра.

Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит от +24 до +29 градусов.

Предстоящей ночью ожидается переменная облачность, по-прежнему без дождей. Ветер станет слабым и неустойчивым. Температура составит от +5 до +10 градусов, на возвышенностях –до +15.

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