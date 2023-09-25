Саратов опустился на семь пунктов в рейтинге по уровню средних зарплат

Саратов опустился на 58 месте в рейтинге по уровню средних зарплат (фото: архив КП)

Саратов находится на 58 месте федерального рейтинга городов по уровню средних зарплат. Соответствующее исследование сегодня, 25 сентября, опубликовало РИА Новости.

В рейтинге перечислены 100 крупнейших городов и административных центров регионов. Исследование проводилось по данным Росстата и «муниципальной статистики».

Средняя официальная зарплата в Саратове за первое полугодие составила 49,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом прирост составил 11,5%, на нее можно купить 2,8 «базовых потребительских набора». Это набор общедоступных товаров и услуг, которые статистики используют для наблюдения за ценами. Туда могут входить различные продукты, лекарства, коммунальные услуги и так далее. При этом в рейтинге наш город в прошлом году находился на 51 месте.

По абсолютной величине зарплаты Саратов вошел в число 30 аутсайдеров, где размер зарплат менее 50 тысяч рублей.

В первой тройке рейтинга этого года – и по размерам зарплат, и по доступности «набора» – находятся Новый Уренгой, Салехард и Москва. В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 6 раз. В последней тройке – Грозный, Элиста и Нальчик.

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