В саратовском поселке Комбайн в Юбилейном отключили воду до конца дня

В Волжском районе Саратова отключили воду (фото: архив КП)

Для устранения повреждения на городском водопроводе по улице Ершовская 32, сегодня, 25 сентября, ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение. Об этом сообщает ООО «КВС». Водоснабжения не будет в поселке Комбайн у абонентов частного сектора по улице Ершовская и Ершовском проезде 1,2,3.

ООО "КВС" рекомендует в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

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