В СВО погиб боец из Советского района Саратовской области Олег Виняев (фото: телеграм-канал Сергея Пименова)
В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Советского района Саратовской области Олег Виняев. Об этом сегодня,25 сентября, в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Пименов. Чиновник уточнил, что 37-летний боец пал «при выполнении задач».
- Олег был достойным гражданином, отважно защищал свою Родину и с честью исполнил воинский долг. Администрация Советского муниципального района, депутаты районного собрания, участники боевых действий, жители района выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою! - написал глава района.
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