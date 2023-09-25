В СВО погиб боец из Советского района Саратовской области Олег Виняев (фото: телеграм-канал Сергея Пименова)

В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Советского района Саратовской области Олег Виняев. Об этом сегодня,25 сентября, в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Пименов. Чиновник уточнил, что 37-летний боец пал «при выполнении задач».

- Олег был достойным гражданином, отважно защищал свою Родину и с честью исполнил воинский долг. Администрация Советского муниципального района, депутаты районного собрания, участники боевых действий, жители района выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою! - написал глава района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости