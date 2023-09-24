Под Саратовом снова упал параплан: пострадали двое мужчин

В Воскресенском районе упал параплан (фото: архив КП)

В селе Воскресенское Саратовской области, упал параплан на котором находилось двое мужчин. Об этом сегодня, 24 сентября сообщили в телеграм-канале Юрия Юрина. По предварительным данным в 17:15 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе Саратовской области, в селе Воскресенское упал параплан на котором находились два человека.

В результате происшествия пострадали двое мужчин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вчера в Татищевском районе при столкновении разбились два парапланериста, по данным телеграм-канала минздрава области, один из них до сих пор находится в реанимации.

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