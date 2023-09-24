Панков: необходимость строительства дорожного обхода под Саратовом назрела давно

Николай Панков

Это снизит нагрузку на дороги, уменьшит пробки и снизит аварийность, об этом депутат Госдумы Николай Панков рассказал в своём телеграм- канале «Пара слоV».

-Для Пугачева давно назрела необходимость строительства дорожного обхода. Проходящий через город грузовой транспорт - большая нагрузка на дороги. Асфальтовое покрытие быстро приходит в негодность. Например, из-за этого несколько лет назад с жителями добивались ремонта ул. Ермощенко и Революционного проспекта.

Решение Володина о строительстве обхода поможет снизить нагрузку на дороги, уменьшить пробки, снизить аварийность. Пугачевцы очень этого ждут. Отмечу, развитие дорожной сети в районах стало возможным, благодаря стратегическому решению спикера о передаче крупных трасс на федеральный уровень, - подчеркнул Панков.

Работы по строительству и реконструкции обхода вокруг Пугачева планируют начать в следующем году. Информация об этом появилась в телеграм-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости