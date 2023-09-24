Последствия ночного пожара в Саратове (фото: МЧС Саратовской области)

Сработавший пожарный извещатель спас семью в ночном пожаре в Саратове. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает МЧС Саратовской области.

По данным ведомства, информация о возгорании в квартире 9-этажного дома на улице Гвардейской в Саратове поступила ночью в 3.19. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров. С верхних этажей дома были эвакуированы 22 человека, никто не пострадал.

О начавшемся пожаре в комнате 42-летнего мужчину и его мать предупредил установленный на кухне автоматический пожарный извещатель. Мужчина проснулся, попытался потушить пожар огнетушителем, не смог и вызвал пожарных.

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